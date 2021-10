ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Stromengpässe in China dürften sich im vierten Quartal weltweit auf die Geschäfte der Chemieindustrie auswirken, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. Vom China-Geschäft seien unter den Konzernen diesseits des Atlantiks Covestro, Wacker Chemie, Fuchs Petrolub, Akzo Nobel und EMS Chemie am stärksten abhängig./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 18:20 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006062144