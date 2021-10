NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 6,60 auf 6,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Regularien in Mexiko ließen im dritten Quartal ein besseres Nettozinseinkommen erwarten, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien der spanischen Großbank./tih/la

