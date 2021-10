Das 9. Aktienturnier presented by IRW-Press startet heute auf Basis der Freitag-Schlusskurse, in Runde 1 gibt es 12 Duelle und vier Gesetzte: Diese 4 Gesetzten sind die Punktebesten der bisherigen acht Turniere: Palfinger, Post, Mayr-Melnhof, FACC. Dieses Quartett hat in Runde 1 ein Freilos. Ein weiteres Quartett - Wolftank, Voquz Labs, VST und Frequentis - ist via Qualifying von 18 Titeln in den Hauptbewerb gekommen, dabei galt die Wochenperformance der abgelaufenen Woche. Interessant: Keiner der 18 Titel schaffte ein Wochenplus. In Runde 1 gilt wieder die Wochenperformance: Schlusskurs 1.10. bis Schlusskurs 8.10., von Freitag zu Freitag. Zwischenstände unter http://www.boerse-social.com/tournament . (Der Input von Christian Drastil für den ...

