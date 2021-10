Mit meinem Co. Josef Chladek habe ich am Freitag das eigene Podcast-Setup getestet. Wir starten eine neue Talkserie zum Tagesgeschehen an der Wiener Boerse, dies im Rahmen unseres "Podcast für junge Anleger jeden Alters". Im Live-Vorgeplänkel ging es um Jingles, (k)eine Tragödie, das diese Woche startende Aktienturnier sowie die Börsianer-Impfung mit dem Valneva-Impfstoff. In Kürze folgt Wiener Börse #1 als 1. reguläre Folge. Stichwort Folge: Wollen Sie diesem ernstgemeinten Spass auf Spotify folgen? Hier der Link: https://open.spotify.com/show/0hqGyjquzZMIMEDVezpwPU'si=gtJxJFRAQWG-81geZt6AmQ&dl_branch=1 Ebenfalls im Rahmen dieses Podcasts wird es Audio-Roadshows geben. Heisst: IR-Verantwortliche kommen zu uns ins Büro und gehen mit mir die ...

