Berlin (ots) -Vom 4. bis zum 31. Oktober sind alle Bundesbürger aufgerufen, beim großen Finale von "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis" für ihre Favoriten abzustimmen und damit öffentlich der Pflege eine Stimme zu geben.Sechzehn Pflegeprofis und Pflegeteams aus ganz Deutschland stehen im Finale zur Wahl von "Deutschlands beliebtesten Pflegeprofis". Von heute bis zum 31. Oktober kann jeder auf www.deutschlands-pflegeprofis.de per Mausklick darüber abstimmen, welche Landessiegerinnen und Landessieger die Auszeichnung erhalten sollen.Patienten, Angehörige, Freunde und Kollegen hatten die Pflegeprofis zuvor für ihr großes Engagement für den Wettbewerb des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) vorgeschlagen. Insgesamt über 750 Pflegeprofis und Pflegeteams wurden im Frühjahr deutschlandweit für die Auszeichnung nominiert. Mit weit über 41.000 Stimmen haben die Bürgerinnen und Bürger in der ersten Abstimmungsrunde die Siegerinnen und Sieger in den sechzehn Bundesländern ermittelt.Am 18. November treffen sich alle Preisträger aus den Bundesländern zum "Fest der Pflegeprofis" in Berlin im TIPI am Kanzleramt. Dort erhalten die Bundessieger ihre Auszeichnung aus den Händen von Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung und Schirmherr des Wettbewerbs.Die Bundessieger des Wettbewerbs erhalten zudem je 2.000 Euro Preisgeld. Für die Zweitplatzierten gibt es 1.000 Euro, für die Drittplatzierten 500 Euro.Folgende Landessiegerinnen und -sieger stehen zur Wahl:(Videos über die Pflegeprofis und die Landespreisverleihungen auf: https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/preisverleihungen/)Baden-Württemberg- Pflegeteam der Frühchenstation (neonatologische Intensivstation), Olgahospital des Klinikums StuttgartBayern- Pflegeteam der Intensiv- und Anästhesiepflege, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder MünchenBerlin- Pflegeteam 4A der Interdisziplinären Station und Pandemiestation am Sana Klinikum LichtenbergBrandenburg- Pflegeteam der Station 2 am Sana-Herzzentrum CottbusBremen- Pflegeteam vom Haus Da Vinci, Stiftung Friedehorst in BremenHamburg- Pflegeteam der Geriatrie 2 (COVID-Station),Kath. Marienkrankenhaus HamburgHessen- Intensivteam 31-32 am St. Josefs-Hospital WiesbadenMecklenburg-Vorpommern- Pflegeteam der Inneren Medizin A2 am Sana HANSE-Klinikum WismarNiedersachsen- Sybille DodimeadSana Klinikum Hameln-PyrmontNordrhein-Westfalen- Ulrike WellkampUniversitätsklinikum Münster (UKM)Rheinland-Pfalz- Pflegeteam der Kinderonkologie am Kinderonkologischen Zentrum der Unimedizin MainzSaarland- Pflegeteam der Intensivstation am Marienhaus KlinikumSt. Wendel-OttweilerSachsen- Pflegeteam der COVID-Station (ehem. K111) am Klinikum ChemnitzSachsen-Anhalt- Pflegeteam der Internistischen Intensivstation G1 am Krankenhaus Martha-Maria Halle-DölauSchleswig-Holstein- Pflegeteam der Station A1 am Sana Regio Klinikum PinnebergThüringen- Pflegeteam der Kinderonkologie Station E 130 am Uniklinikum JenaHintergrundFür ihren täglichen Einsatz und ihr persönliches Engagement verdienen die 1,2 Millionen Pflegeprofis in Deutschland neben guten Arbeitsbedingungen und einer fairen Vergütung vor allem auch Wertschätzung. Deshalb veranstaltet der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) in diesem Jahr zum dritten Mal den Online-Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" (www.deutschlands-pflegeprofis.de)."Pflegerinnen und Pfleger tragen wesentlich dazu bei, Deutschlands Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt zu machen", so PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther.Für Ihre Berichterstattung- Weitere Informationen zum Pflegeprofi-Wettbewerb 2021 sowie Materialien und Bilder zum Download finden Sie unter www.deutschlands-pflegeprofis.de- In kurzen Videos berichten die ausgezeichneten Pflegeprofis des vorherigen Wettbewerbs über ihre Erlebnisse: https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/unsere unterstuetzer/botschafter (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/unsere%20unterstuetzer/botschafter)- Video-Impressionen und Bilder zum Wettbewerb 2019 und 2017 haben wir unter https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/der-wettbewerb/preistraeger-2019/ und www.deutschlands-pflegeprofis.de/der-wettbewerb/preistraeger-2017/ für Sie zusammengestellt.