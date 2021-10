Paris (ots/PRNewswire) -Die Runway-Show mit 26 Botschafter:innen, 19 Designer:innen und 20 Artists wurde in mehr als 30 Ländern ausgestrahlt und forderte Männer und Frauen auf der ganzen Welt auf, sich gegen Belästigung auf der Straße einzusetzen.Am 3. Oktober setzte sich L'Oréal Paris auf dem Laufsteg für die Rechte der Frauen ein und zeigte eine selbstbewusste und integrative Vision von Schönheit. Als offizieller Partner der Pariser Fashion Week veranstaltete die Marke ihre öffentliche Laufstegshow 2021 auf dem Parvis des Droits de L'Homme - einem symbolträchtigen Platz in Paris, an dem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum ersten Mal verabschiedet wurde. Das Thema der Show war eine Ode an das Empowerment und die Vielfalt von Frauen, in Übereinstimmung mit dem globalen Trainingsprogramm der Marke "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit". Das Trainingsprogramm zielt darauf ab, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie man sich gegen Belästigung auf der Straße wehren kann, und befähigt Frauen, sich ohne Angst zu bewegen. Im Kontext des 50-jährigen Jubiläums des inspirierenden Slogans von L'Oréal Paris "Weil wir es uns wert sind", war dieser mutige Ansatz ein starkes feministisches Statement über den individuellen Wert und ein Ausdruck des Engagements der Marke, alle Frauen auf der ganzen Welt zu unterstützen.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/8962951-le-defile-loreal-paris-bold-statement-with-public-runway-show/Ein Laufsteg für die Rechte der FrauenIn diesem Jahr setzt L'Oréal Paris mit "Le Défilé" ein besonderes Zeichen mit einer untypischen Runway-Show, die die zentralen Werte der Marke - Selbstwert, Bewegungsfreiheit und Selbstdarstellung - in den Mittelpunkt stellt.Die Show fand auf dem Parvis des Droits de L'Homme statt, einer Esplanade am Fuße des Palais de Chaillot mit Panoramablick auf den Eiffelturm, wo die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte erstmals verabschiedet wurde. Dabei verwandelte die Show den historischen Ort in den Parvis des droits de L'Homme et de la Femme. Dieser selbstbewusste Ansatz wurde entwickelt, um das globale Programm der Marke, "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit ", das 2020 ins Leben gerufen wurde und derzeit in über 20 Ländern präsent ist, zu unterstützen und zu stärken. Als feminine und zugleich feministische Marke möchte L'Oréal Paris Frauen die Angst vor Belästigung in der Öffentlichkeit nehmen und sie in ihrem Selbstwertgefühl stärken.Die starke Stimme von unseren internationalen Botschafter:innenDas vierte "Le Défilé" vereint die wichtigsten und größten Botschafter:innen auf dem Laufsteg. In diesem Jahr hatten Gemma Chan, Katherine Langford, Yseult, Camille Razat, Nidhi Sunil, Jaha Dukureh und Bebe Vio ihren ersten Auftritt im Namen der Marke. Die zeitlose Schönheit Helen Mirren kehrte ebenfalls auf den Laufsteg zurück und brachte ihr typisches Selbstvertrauen und Charisma auf den Catwalk. Zu den weiteren Sprechern von Le Défilé gehörten Camila Cabello, Aja Naomi King, Liya Kebede, Cindy Bruna, Soo Joo Park, Luma Grothe und Nicolaj Coster Waldau.Topmodel und Moderatorin Rebecca Mir war zum ersten Mal dabei und lief die Le Défilé Show im Zeichen der Gleichberechtigung. "Ich kenne so viele Frauen, denen Belästigung schon widerfahren ist. Allein diese Tatsache ist wahnsinnig traurig und genau darum müssen wir dagegen vorgehen und darauf aufmerksam machen. Die Show umfasste:- Ein Ensemble von 26 internationalen Botschafter:innen- 20 Tänzer:innen und Artists- Ausstrahlung in 30 LändernDie Markenpartner:innen für das "Le Défilé L'Oréal Paris 2021": Alexandre Blanc, Ami, Azzaro, Balmain, Coperni, EgonLab, Elie Saab, Ester Manas, Giambattista Valli, Koché, La Fetiche, Mossi, Mugler, Nicola Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, Pierre Hardy, Rokh, Uniforme, Xuly Bët.Über L'Oréal ParisL'Oréal Paris ist weltweit die Nummer eins unter den Schönheitsmarken. Aber L'Oréal Paris ist mehr als nur eine Schönheitsmarke; es ist eine Marke, die Frauen Macht verleiht. Durch ihre bahnbrechenden Produkte und Dienstleistungen befähigt L'Oréal Paris jede einzelne Frau, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, an sich selbst zu glauben, den Platz in der Gesellschaft einzunehmen, den sie verdient, und Veränderungen zu bewirken. Das Herzstück der Marke ist das berühmte französische Je ne sais quoi, eine ermutigende Vision von Selbstvertrauen, die jeder Frau ein Gefühl von Selbstwert verleiht. Das französische Erbe ist ein wesentlicher Bestandteil der DNA der Marke, eine Vision, die sie auf der Weltbühne durch ihre Teilnahme an den glamourösesten Veranstaltungen zum Ausdruck bringt und die Pariser Exzellenz und die französische Vielfalt in die ganze Welt hinausträgt. 