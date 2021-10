DJ MÄRKTE USA/Wall Street zum Wochenstart etwas leichter erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Abgaben dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Händler verweisen auf die andauernden Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, die globale Energiekrise und die neuen Entwicklungen um den wankenden chinesischen Immobilien-Konzern Evergrande.

Der hoch verschuldete Konzern hat am Montag seine Aktien vom Handel in Hongkong aussetzen lassen. Grund soll eine größere Transaktion sein, die dringend benötigte Barmittel einbringen könnte. Weiterhin gibt es Sorgen in Bezug auf einen Kollaps des Unternehmens mit negativen Auswirkungen auf den chinesischen Immobilien- und Bankensektor.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,4 Prozent. Die Konjunkturdatenagenda ist zu Wochenbeginn übersichtlich. Es werden lediglich die Auftragseingänge Industrie für den August bekannt gegeben.

"Die Inflation, die Energiekrise, die Probleme mit der Versorgungskette, das stotternde Wirtschaftswachstum, die Sorge, dass die Zinssätze eher früher als später steigen könnten, und Chinas andauerndes Evergrande-Schuldenproblem stehen nach wie vor im Vordergrund", sagt Russ Mould, Analyst bei AJ Bell.

Mit Blick auf die Ölpreise wird auf die Entscheidungen der Opec+ im Tagesverlauf gewartet. Es wird davon ausgegangen, dass die bisherige Vereinbarung einer schrittweisen Steigerung der Produktion bestätigt wird. Analysten erwarten allerdings, dass der Druck, die Produktion noch stärker hochzufahren, vor dem Hintergrund der aktuellen Höchststände bei den Ölpreisen und der Energieknappheit in Europa und Asien wahrscheinlich zunehmen wird.

Starke Absatzzahlen schieben Tesla an

Bei den Einzelwerten geht es für die Tesla-Aktie vorbörslich um 2,7 Prozent nach oben. Der Elektroautohersteller hat seine Auslieferungen im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert.

Amplify Energy brechen um 62 Prozent ein, nachdem an einer Plattform des Unternehmens vor der kalifornischen Küste Öl ausgelaufen ist und sich ein Ölteppich von fast 10 Kilometern Länge gebildet hat.

Nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche erholt sich der Euro etwas. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen in Dollar-Long-Positionen.

Am Anleihemarkt flacht die Aufwärtstendenz der Renditen ab. Zwar legt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen aktuell leicht zu, doch steht sie noch immer deutlich unter den in der vergangenen Woche markierten 1,57 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,27 0,4 0,27 15,3 5 Jahre 0,94 1,6 0,93 58,2 7 Jahre 1,27 2,2 1,25 62,6 10 Jahre 1,48 2,2 1,46 56,6 30 Jahre 2,06 2,8 2,03 41,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1637 +0,4% 1,1598 1,1597 -4,7% EUR/JPY 129,17 +0,4% 128,72 128,80 +2,4% EUR/CHF 1,0762 -0,2% 1,0789 1,0786 -0,5% EUR/GBP 0,8555 -0,1% 0,8564 0,8557 -4,2% USD/JPY 111,01 +0,0% 110,98 111,05 +7,5% GBP/USD 1,3601 +0,4% 1,3542 1,3553 -0,5% USD/CNH (Offshore) 6,4442 -0,0% 6,4534 6,4382 -0,9% Bitcoin BTC/USD 47.646,26 -0,3% 47.612,01 47.334,01 +64,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,92 75,88 +0,1% 0,04 +58,7% Brent/ICE 79,38 79,28 +0,1% 0,10 +56,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.752,68 1.760,80 -0,5% -8,13 -7,7% Silber (Spot) 22,35 22,54 -0,8% -0,19 -15,3% Platin (Spot) 951,55 978,05 -2,7% -26,50 -11,1% Kupfer-Future 4,27 4,19 +1,9% +0,08 +21,1% ===

