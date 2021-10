DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 5. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 05:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 3Q, Baden-Baden *** 08:45 DE/Daimler AG, Roundtable (virtuell) mit Daimler-Truck-Chef Daum nach Abspaltung *** 08:45 FR/Industrieproduktion August PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 56,5 zuvor: 58,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 56,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 60,8 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca 13:45 PK, Luxemburg *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,3 1. Veröff.: 56,3 zuvor: 59,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,1 zuvor: 59,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 1. Veröff.: 54,6 zuvor: 55,0 11:00 DE/Sondierungsgespräche von Bündnis 90/Die Grünen und CDU/CSU, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+13,4% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/+12,1% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2033 mit Kupon von 0,10% über 500 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 200 Mio EUR *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm *** 12:00 US/PepsiCo Inc, Ergebnis 3Q, Purchase *** 14:30 US/Handelsbilanz August PROGNOSE: -70,60 Mrd USD zuvor: -70,05 Mrd USD *** 15:00 DE/Infineon Technologies AG, Kapitalmarkttag (virtuell) *** 15:00 EU/EZB, Monatsbericht September zu APP-Kaufprogramm und Bericht für August und September zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 US/IWF, Rede (virtuell) der Geschäftsführenden Direktorin Georgieva vor der Jahrestagung des IWF *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 55,1 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 60,0 Punkte zuvor: 61,7 Punkte *** 18:00 EU/Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs, Brdo pri Kranju *** 18:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede auf der Jahresversammlung der Wirtschaftsinitiative FrankfurtRheinMain 19:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) vor der Structured Finance Association Conference, Las Vegas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen September - Börsenfeiertag China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2021 09:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.