Essen (ots) -Mit großem Unverständnis hat der Essener Virologe Ulf Dittmer auf die Pläne der nordrhein-westfälischen Landesregierung reagiert, nach den Herbstferien auf die Maskenpflicht an Schulen zu verzichten. "Wir kennen die Situation nach den Ferien. Wir wissen, dass es nach Urlaubsreisen einen erheblichen Eintrag des Virus gegeben hat, der immer auch Schulen und Kitas getroffen hat", sagte der Direktor des Virologischen Instituts der Universitäts-Klinik Essen der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Online, Print: Dienstagsausgabe). "Noch vor den Ferien zu entscheiden, die Maskenpflicht an Schulen aufzuheben, grenzt für mich an Dummheit", sagte Dittmer weiter.Auch Prof. Carsten Watzl, Epidemiologe an der TU Dortmund, sieht eine Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen kritisch. "Wenn jetzt auf die Masken verzichtet werden soll, dann wird das mehr Infektionen zur Folge haben", sagte Watzl der WAZ.Über die Aufhebung der Maskenpflicht wird heftig gestritten. Zuletzt hatte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, für eine Aufhebung an Schulen plädiert. Die Lockerung der Pflicht in Bayern und Berlin setzt die NRW-Landesregierung weiter unter Druck. Eine Entscheidung soll im Laufe dieser Woche fallen.