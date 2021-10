Boston (ots/PRNewswire) -Ehemaliger Chef des MI6 und Führungskräfte von Microsoft, TikTok, Verizon und anderen teilen ihr Fachwissen über Intelligence-gesteuerte SicherheitsstrategienRecorded Future, der größte Security Intelligence-Anbieter für Unternehmen, hat heute die Agenda und die Rednerliste für Predict 21 bekannt gegeben. Das Event findet vom 12. bis zum 13. Oktober virtuell statt. Mit mehr als 5.000 Fachleuten aus den Bereichen Cybersicherheit und Security Intelligence ist Predict die größte auf Security Intelligence spezialisierte Veranstaltung der Welt. Unter dem Motto "Act with Confidence in an Uncertain World" (Handeln mit Zuversicht in einer unsicheren Welt) werden in Vorträgen und Diskussionen die sich stetig wandelnden Cyber-Bedrohungen und die Rolle der Security Intelligence bei der Gewährleistung einer proaktiven und dauerhaften Sicherung und der Verteidigung gegen feindliche Aktivitäten untersucht.Bei Predict 21 kommen in 40 Sitzungen mehr als 60 Branchenexperten zu Worte. Zu den wichtigsten Themen und Referenten gehören:- "Cybercrime, Identity Theft, and Scams" ("Cyberkriminalität, Identitätsdiebstahl und Betrug") mit Frank Abagnale, Experte für Cybersicherheit und Betrugsprävention und Bestsellerautor von "Fang mich, wenn du kannst".- "Spies, Espionage & Intrigue: A Chat with the Former 'C' of MI6" (Spione, Spionage und Intrigen: Ein Gespräch mit dem ehemaligen 'C' des MI6) mit Sir Alex Younger, dem ehemaligen Chef des MI6.- "Protecting Our Major Cities" ("Schutz unserer Großstädte") mit Timothy Lee, CISO von Los Angeles, und Geoff Brown, CISO von New York City.- "Securing Our World with Intelligence: The Future of Cybersecurity" (Unsere Welt mit Intelligence sichern: Die Zukunft der Cybersicherheit) mit Ann Johnson, Corporate Vice President für Sicherheit, Identität und Compliance bei Microsoft.- "Building a Fusion Center at TikTok" (Aufbau eines Fusionszentrums bei TikTok) mit Andy Bonillo, Global Head of Threat Management and Incident Response bei TikTok.- "Data Privacy Exposure" (Gefährdung des Datenschutzes) mit John Grim, Leiter für Forschung, Entwicklung und Innovation beim Verizon Threat Research Advisory Center.Im letzten Jahrzehnt hat sich das Internet zu einem Spiegelbild der Welt entwickelt. In diesem Jahrzehnt wird die Welt ein Spiegelbild des Internets sein. Mit den zunehmend verschwommenen Grenzen zwischen der physischen und digitalen Welt ist jede Präsenz, jede Verbindung und jeder Zugangspunkt eine Gelegenheit für Angreifer. Wir bringen wieder einmal die größte globale Versammlung von Geheimdienstexperten zusammen sowie die aussagekräftigsten Forschungsergebnisse, Kundenerfahrungen und realen Anwendungsfälle, um eine proaktive und dauerhafte Sicherheit im Unternehmen und in der gesamten Branche zu fördern." - Dr. Christopher Ahlberg, CEO und Mitbegründer, Recorded FuturePredict 21 steht Intelligence-Analysten, Netzwerk-Verteidigern, Führungskräften im Bereich Cybersecurity und anderen Interessierten offen, die sich über Intelligence-gestützte Sicherheit informieren möchten. Für weitere Informationen oder zur Anmeldung besuchen Sie bitte https://www.recordedfuture.com/predict/.Folgen Sie Predict21 auf Twitter und erhalten Sie Echtzeit-Updates zu den diesjährigen Präsentationen.Informationen zu Recorded FutureRecorded Future ist der weltweit größte Anbieter von Intelligenz für Unternehmenssicherheit. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatischer Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse liefert Recorded Future Informationen, die zeitnah, genau und umsetzbar sind. In einer Welt, in der Chaos und Ungewissheit ständig zunehmen, verschafft Recorded Future Unternehmen die nötige Transparenz, um Bedrohungen schneller zu identifizieren und zu erkennen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Angreifer zu stören, und ihre Mitarbeiter, Systeme und Vermögenswerte zu schützen, damit die Geschäfte mit Zuversicht geführt werden können. Recorded Future genießt das Vertrauen von mehr als 1.000 Unternehmen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.recordedfuture.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @RecordedFuture.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpgPressekontakt:Cait MattinglyGlobal CommunicationsRecorded Futuremedia@recordedfuture.comOriginal-Content von: Recorded Future, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147743/5037509