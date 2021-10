Der aktivistische Investor Petrus Advisers hat sich via Briefe an die Aufsichtsräte von Immofinanz und CA Immo gewandt, in denen bei beiden Unternehmen eine unausreichende ESG-Ausrichtung kritisiert wird. Die Immofinanz habe zwar begonnen, an bestimmten Umweltthemen zu arbeiten, würde aber hinter den Branchenführern zurückliegen, behauptet Petrus Advisers. Nach dem Abgang von Ronny Pecik würde mitunter ein Neustart der Immofinanz mit verbesserten Governance-Praktiken und mehr Transparenz gefordert, heißt es. Die CEO-Nachfolge müsse mit einer Persönlichkeit mit starker ESG-Expertise schnellstmöglich gelöst werden. Zudem sei ein Gender-Pay-Gap aufgefallen. "Wir fordern eine schnellstmögliche Reduzierung des Lohngefälles, um eine ...

