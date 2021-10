Vor 70 Jahren war es soweit, am 1. Oktober 1951 hatten Margarete und Theodor Schreiner die Schreiner Group, damals noch "M. Schreiner - Spezialfabrik für geprägte Siegelmarken und Etiketten" gegründet. Seither hat sich viel getan. Der Garagenbetrieb von damals ist längst zu einem internationalen Hightech-Unternehmen angewachsen. Heute arbeiten mehr als 1.200 Menschen an vier Standorten in drei unterschiedlichen Ländern für die Schreiner Group und erwirtschaften einen Jahresumsatz von circa 190 Mio Euro. Um das Jubiläum auch unter den herausfordernden Bedingungen 2021 gebührend zu würdigen, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...