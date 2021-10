Zyxel Communications stellt sein aktuelles Lösungsportfolio auf dem diesjährigen Broadband World Forum (BBWF) vor, das am 13. und 14. Oktober im RAI in Amsterdam stattfindet.

Das Broadband World Forum ist einer der wichtigsten Events für die Breitband-Branche, bei dem die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kabel, Glasfaser, DSL, Satellit, FWA und mehr vorgestellt werden. Branchenführer gestatten den Teilnehmern Einblicke in zukunftsweisende Technologien und Strategien der Breitband-Branche. Außerdem können sich die Messebesucher von Technik-Guides über die Ausstellungsfläche führen lassen und an von Analysten geleiteten Diskussionen teilnehmen.

Zyxel Communications wird persönlich beim Event vertreten sein, aber auch eine virtuelle Option anbieten. Zyxel Communications wird erste Einblicke in seine neuesten, demnächst verfügbaren 5G-, Mesh WiFi 6- und Glasfaserlösungen ermöglichen und weitere bahnbrechende Projekte vorstellen, die insbesondere für Serviceanbieter von Interesse sein dürften.

Der interaktive Stand von Zyxel Communications wird in Halle 8, Platz C11 zu finden sein.

"Zyxel entwickelt mit Hochdruck innovative Lösungen, mit denen Serviceanbieter ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus sind von 5G über Mesh WiFi 6 bis hin zur Glasfaser", erklärte Karsten Gewecke, Senior Vice President und Head of EMEA Regional Business Unit bei Zyxel Communications. "Nach einem Jahr virtueller Veranstaltungen möchten wir unsere Kunden nun wieder persönlich treffen, um mit ihnen über ihre Wünsche und Ziele zu sprechen. Und das Broadband World Forum ist dafür wirklich wie geschaffen."

Melden Sie sich hier für den kostenlosen Eintritt zum Broadband World Forum an: https://tmt.knect365.com/bbwf/

Um einen individuellen Termin mit einem Experten von Zyxel Communications am 12. Oktober im RAI-Gebäude oder auf Messe am 13. und 14. Oktober zu vereinbaren, besuchen Sie:

https://service-provider.zyxel.com/global/en/bbwf-registration-form

Über Zyxel Communications

Zyxel Communications bietet technologische Innovationen und verbindet die Welt seit über 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob der Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen hergestellt werden soll Zyxel Communications bietet ein umfassendes und flexibles Produktportfolio, mit dem Anbieter dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211004005681/de/

Contacts:

Birgitte Dolevert Larsen

Zyxel Communications

birgitte.larsen@zyxel.eu

+45 2085 9223