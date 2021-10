Der Gründer und Hauptaktionär der seit einigen Monaten in Wien gelisteten :be AG, Dietmar Eberle, hat sich entschlossen, bis zu 1.390.000 Aktien der :be AG an ausgewählte Mitarbeiter zum Preis von 1,45 Euro/Aktie zu veräußern. Der Verkaufspreis entspricht damit dem Referenzpreis der :be AG Aktien zum Zeitpunkt des Listings im Direct Market der Wiener Börse. Für die entsprechenden Aktien wird eine Lock-up Vereinbarung von bis zu 18 Monaten geschlossen. Aktuell notiert die Aktie bei 4,3 Euro. "Die Gelegenheit zum Aktienerwerb ermöglicht die Teilhabe am zukünftigen Unternehmenserfolg. Dies soll auch ein Ansporn für erfolgreiches gemeinsames Handeln in der Zukunft sein", so Eberle. Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer ...

