Die Apple Watch Series 7 kommt mit leichter Verspätung in den Handel. Ab dem 8. Oktober kann sie vorbestellt werden, ab dem 15. soll sie in den Apple Stores stehen. Am Freitag, den 8. Oktober um 14:00 Uhr MEZ geht es los. Interessenten können die Apple Watch Series 7 im neu gestalteten Online-Store des kalifornischen Herstellers vorbestellen. Der Marktstart der Smartwatch, die vorwiegend mit ihrem größeren Display und der kürzeren Ladedauer bestehende Watch-Käuferinnen und Käufer auf ihre Seite ziehen wird, ist für Freitag, den 15. Oktober 2021 vorgesehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...