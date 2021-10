Stockholm (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Medizin-NobelpreisEtliche Beobachter hatten erwartet, dass die mRNA-Technik das Rennen machen könnte, die der Menschheit in Rekordzeit hochwirksame Corona-Impfstoffe beschert. Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci, die maßgeblich an der Entwicklung dieser Technik beteiligt waren, wurden daher als heiße Nobelpreiskandidaten gehandelt.Tatsächlich hat Alfred Nobel in seinem Testament festgelegt, dass die Preise an Personen gehen sollen, "die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben." Das trifft auf das Mainzer Forscherpaar in jedem Fall zu. Doch die Nobel-Stiftung lässt sich seit jeher nicht so sehr von aktuellen Entwicklungen treiben wie etwa Politik oder Medien. Insofern bleiben die Juroren auch in diesem Jahr ihrer Linie treu.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5037581