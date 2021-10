EQS Group-News: Netcetera AG / Schlagwort(e): Kooperation

Netcetera AG: Areeba implementiert das neueste 3-D Secure Protokoll 2.2 zusammen mit Netcetera



04.10.2021 / 18:30



Areeba implementiert das neueste 3-D Secure Protokoll 2.2 zusammen mit Netcetera



Medienmitteilung

Dubai, 4 Oktober 2021 Areeba sal, der führende Anbieter von Issuing- und Acquiring-Dienstleistungen für Banken, Finanzinstitute, Händler und Einzelhändler im Nahen Osten, hat sich mit Netcetera, dem internationalen Zahlungsexperten, zusammengetan. Sie implementierten gemeinsam das neueste 3-D Secure Protokoll 2.2, das von Netceteras Access Control Server (ACS) unterstützt wird. Der neue 3-D Secure Service von Netcetera hilft nicht nur den Areeba-Banken, die Anforderungen des Systems zu erfüllen, sondern ermöglicht den Kartenherausgebern auch massgeschneiderte Karteninhaber-Authentifizierungen, die Betrug verhindern und einwandfrei funktionieren. Um die Sicherheit im Zahlungsverkehr weiter zu erhöhen, hat sich Areeba auch für die RiskShield-Lösung von INFORM entschieden, die das Risiko von Transaktionen in Echtzeit bewertet. Die Lösungen von Netcetera und INFORM sind beide mit den neuesten 3DS Protokollen konform und gewährleisten höchste Betrugssicherheit. «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Netcetera. Ihr ACS ist zuverlässig und erweitert unser Angebot um eine hocheffektive Lösung für die Authentifizierung bei Zahlung ohne Vorlage der Karte, also eine «card not present» Zahlung. Der Schutz der Kunden ist für die Entwicklung des E-Commerce und des mobilen Handels von entscheidender Bedeutung und wir entwickeln ständig neue Möglichkeiten, um Konsumenten, Unternehmen und Behörden bei der Abwicklung ihrer Zahlungen mit den neuesten Sicherheitsfunktionen zu unterstützen», so Maher Mikati, CEO von Areeba. Ramy Fouda, Head of Sales bei Netcetera Dubai, kommentiert: «Als Technologieanbieter sind wir stolz darauf, immer die besten neuen Lösungen auf dem Markt zu bringen. Wir überlegen ständig, wie die neueste Technologie den Kunden die meisten Vorteile bringen kann.» Über Netcetera Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen: netcetera.com

Über Areeba

Areeba ist ein Unternehmen für elektronische Zahlungstechnologie, das von Visa und MasterCard lizenziert ist und eine Vereinbarung mit American Express hat. Areeba wurde 2017 gegründet und setzt die neuesten Technologien ein, um Banken, Regierungen und Händlern Lösungen und Zahlungsdienstleistungen anzubieten, die ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen.

Areeba bietet Dienstleistungen an, die auf globale Anforderungen zugeschnitten sind, von der Kartenausgabe und -verwaltung über kontaktlose Zahlungslösungen bis hin zu kontaktlosen und mobilen Zahlungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Händlern und Behörden die neueste E-Commerce-Plattform und Verkaufsautomaten zur Verfügung, die den höchsten Standards und Sicherheitssystemen entsprechen. Areeba bietet eine breite Palette von Treueprogrammen an, darunter das Sammeln von Punkten und Meilen, Cashback-Programme und Beratungsdienste für die Planung, Gestaltung und Entwicklung von elektronischen Produkten und Zahlungslösungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.areeba.com oder unter @areebalebanon auf LinkedIn, Facebook oder Instagram. Zusatzmaterial zur Meldung:



