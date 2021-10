Peking (ots/PRNewswire) -Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye hat im China-Pavillon der Expo 2020 Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die am Freitag offiziell ihre Türen für Besucher geöffnet hat, einen glänzenden Auftritt absolviert.Als offizieller Partner und designierter Likör des China-Pavillons präsentierte der chinesische Likörhersteller der Welt seine Produkte, sein Markenimage und den Charme und die Kultur des chinesischen Likörs.Wuliangye blickt auf eine lange Geschichte in Bezug auf die Weltausstellungen zurück. Der vielgelobte Spirituosenhersteller war schon viele Male auf einer Weltausstellung vertreten und hat mehrere Auszeichnungen aus aller Welt erhalten.Als Vertreter chinesischer nationaler Marken hat Wuliangye aktiv an wichtigen internationalen Veranstaltungen wie der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC), dem Boao Forum for Asia und der China-ASEAN Expo teilgenommen.Wie Wuliangye erklärt, wird das Unternehmen die Möglichkeiten der Weltausstellung voll ausschöpfen, um der Welt seine umfassenden Bemühungen zu zeigen, die gemeinsame Entwicklung der Welt und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit voranzutreiben.Auf einer Fläche von 4.636 Quadratmetern steht der China-Pavillon, einer der größten Pavillons auf der Expo 2020 Dubai, im Mittelpunkt der neuesten Errungenschaften des Landes in Bereichen wie Weltraumforschung, Informationstechnologie und künstliche Intelligenz (KI) und bietet eine futuristische Vision eines besseren Lebens für die Menschheit.Die Expo 2020 Dubai findet unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future" vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 statt. Damit findet erstmals eine Weltausstellung in der Region Naher Osten, Nordafrika und Südasien statt.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/324146.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1651510/image_5002786_4903440.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1651512/image_5002786_4903566.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1651511/image_5002786_4903640.jpgPressekontakt:Amanda186-1028-0219Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5037617