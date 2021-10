GrAI Matter Labs (GML), ein Pionier von gehirninspirierten Computerlösungen mit extrem niedriger Latenz, und FRAMOS, ein führender globaler Bildgebungsanbieter, werden sich auf der VISION 2021 vereinen, um Life-Ready AI for Industrial Vision Platforms zu entwickeln. Dieses Projekt basiert auf der industriellen Tiefenkamera D435e von FRAMOS und dem GrAI VIP (Vision Inference Processor) von GML und wurde gegründet, um die Entwicklung von Vision-Anwendungen in der Robotik, Automatisierung, IoT-verbundenen Fertigung und mehr voranzutreiben.

Die Life-Ready AI for Industrial Vision Platforms wird auf GMLs bahnbrechender Entwicklung von gehirninspirierten Computertechniken für verbesserte Effizienz aufbauen, die die modernste Stereo-Tiefensensortechnologie von FRAMOS für industrielle Umgebungen durch ihre D435e-Stereo-Tiefenkamera nutzt. Die Plattform bietet vollwertige Kameras mit Schutzart IP66 oder Module auf Platinenebene für die einfache und flexible Integration in Industriedesigns, sowohl mit M12-Ethernet- als auch mit M8-Stromanschlüssen, und ist mit KI-Verarbeitung mit extrem niedriger Latenz für Anwendungen wie Orientierung und Verfolgung für Roboter ausgestattet; Navigation autonomer Transportsysteme (AGVs); unter einigen der vielen Möglichkeiten.

GML und FRAMOS werden die Integration der Life-Ready AI-Plattform und der D435e Industrie-Tiefenkamera auf der Vision 2021 in Stuttgart präsentieren, die ab dem 5Oktober an drei Tagen stattfindet.

"Wir sind stolz darauf, mit FRAMOS zusammenzuarbeiten, um die "Life-Ready AI"-Chips von GML, die hochmoderne, gehirninspirierte Computerarchitektur und die robuste D400e-Tiefenkameraserie von FRAMOS zu koppeln. Dies ermöglicht viele Arten neuer Anwendungen mit geringer Latenz in der industriellen Fertigung, die es uns ermöglichen, die KI-Verarbeitung näher an den Ort der Datengenerierung zu bringen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, das volle Potenzial der Endpunkt-KI auszuschöpfen und umsetzbare Einblicke in den Fertigungsbetrieb zu ermöglichen, um die Produktivität zu verbessern und die Kosten zu senken", sagte Christian Verbrugge, GML Europe Senior Director Business Development.

Ferdinand Reitze, FRAMOS Produktmanager 3D, freut sich über die Integration und sagt: "GML reduzierte erfolgreich den Fußabdruck von KI-Inferenz am Edge und erzielte gleichzeitig beste Ergebnisse, Geschwindigkeit und geringe Latenz. Zusammen mit unserer D400e-Serie werden die Life-Ready KI-Chips unseren Kunden neue Wege zur Lösung der heutigen und zukünftigen Herausforderungen in der Robotik und Automatisierung eröffnen."

Über GrAI Matter Labs

Bei GrAI Matter Labs beschäftigen wir uns mit lebensnaher KI. Künstliche Intelligenz, die so natürlich ist, wie sie nur sein kann. KI, die sich lebendig anfühlt. Wir liefern vom Gehirn inspirierte Chips, die sich wie Menschen verhalten. KI, die Maschinen in Echtzeit agieren und reagieren lässt. KI, die Energie optimiert und die Effizienz maximiert, um Zeit, Geld und lebenswichtige natürliche Ressourcen zu sparen. GML wird von einem Team visionärer und erfahrener Ingenieure geleitet und von führenden Investoren unterstützt, darunter iBionext, 360 Capital Partners, 3T Finance und Celeste Management.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.graimatterlabs.ai.

Über FRAMOS

FRAMOS ist ein Bildgebungsexperte, vertrauenswürdiger Berater und Anbieter von Vision-Lösungen. Seit 1981 implementiert FRAMOS die besten aktuellen und neuen Bildgebungstechnologien für spezifische Kundenanforderungen und Anwendungen. FRAMOS erfüllt diese Anforderungen mit fortschrittlichen und bewährten Bildgebungskomponenten aus einem weltweiten Netzwerk renommierter Partner und proprietärem IP.

Mehr als 170 FRAMOS-Mitarbeiter weltweit setzen sich mit Leidenschaft für das grenzenlose Potenzial der Bildgebung ein und helfen Kunden dabei, aus jedem erdenklichen Szenario optimale Ergebnisse zu erzielen. FRAMOS treibt und stellt die gesamte Produktentwicklungsreise sicher. Diese Reise beginnt mit der sorgfältigen Auswahl bildgebender Komponenten, wie Bildsensoren, Objektive, über verschiedene 3D-Technologien bis hin zur kundenspezifischen Entwicklung, die auf individuelle Bedürfnisse und Zeitrahmen zugeschnitten ist. FRAMOS hört zu und versteht die Herausforderungen der Kunden. Mit innovativen Lösungen sichert FRAMOS erfolgreiche Projektergebnisse und baut langfristige Kundenbeziehungen auf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.framos.com/en.

