Von 5. 7. Oktober kehrt Fruit Attraction, eine der wichtigsten Messen im Agrarsektor, in seinem Präsenzformat zurück und Peru wird nach Angaben der peruanischen Förderkommission (Promotion Commission of Peru, PROMPERÚ) für Exporthandel und Tourismus Teil dieser Veranstaltung sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211004005705/de/

Peru is part of the Fruit Attraction fair with its diversity of superfoods, as avocado, grapes, mangos, among others. ©PROMPERÚ (Photo: PROMPERU)