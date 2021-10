Für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Montag eine Empfehlung für eine Corona-Auffrischungsimpfung mit den Vakzinen von BioNTech/Pfizer oder Moderna gegeben. Zu diesem Schluss seien die Experten des EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel nach der Auswertung von Studien gekommen, teilte die Behörde am Montag in Amsterdam mit.Es habe sich gezeigt, dass eine dritte Dosis dieser Impfstoffe bei Patienten, die eine Organtransplantation erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...