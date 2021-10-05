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WKN: A2DRTZ ISIN: LU1598757687 Ticker-Symbol: ARRD 
Xetra
05.10.21
09:05 Uhr
24,720 Euro
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Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
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AEX
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ARCELORMITTAL SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARCELORMITTAL SA 5-Tage-Chart
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24,68024,69009:20
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5-Tage-Chart
ARCELORMITTAL
ARCELORMITTAL SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCELORMITTAL SA24,720+0,20 %
VOESTALPINE AG30,460-2,93 %
VOLVO AB B19,100-1,09 %
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