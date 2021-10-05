-BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 229 (223) EUR - 'OVERWEIGHT' -CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 13,20 (37,80) EUR - 'OUTPERFORM' -GOLDMAN SENKT VOESTALPINE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (40) EUR -GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 42 (43) EUR - 'BUY' -GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIGNIFY AUF 56 (57) EUR - 'BUY' -GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 270 (278) SEK - 'CONVICTION BUY LIST' -JP MORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 14,80 (12,70) EUR - 'OVERWEIGHT' -BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 66,50 (58) EUR - 'HOLD'-CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 138 (137) EUR - 'OUTPERFORM' -JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 100,50 (115,30) EUR - 'BUY' -RBC SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 540 (550) EUR - 'UNDERPERFORM' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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