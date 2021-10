Der Wohnimmobilienkonzern Adler Group steht eventuell vor einer großen Neuausrichtung. Aktuell laufe "eine grundlegende Überprüfung" der strategischen Handlungsmöglichkeiten. (BN) Die Deutsche Umwelthilfe hat nach Autokonzernen nun auch eine "Klimaklage" gegen den Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea eingereicht. Damit soll die BASF-Tochter gezwungen werden, die Gas- und Ölförderung zu verringern. (BN) Kurz vor dem Ende der Übernahmefrist hat der Immobilienkonzern Vonovia den Anteil an dem Konkurrenten Deutsche Wohnen weiter ausgebaut. Der Konzern kam am Freitagabend auf rund 55,56% der Stimmrechte an Deutsche Wohnen. (BN) Angesichts von globalen Lieferengpässen bei Herstellern von Computer- und Bürotechnik hat Grenke den Ausblick gestutzt. Beim Leasingneugeschäft rechnet ...

