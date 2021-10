Die Aktie von Royal Dutch Shell setzt ihren Höhenflug fort. Kräftige Unterstützung gibt es dabei weiterhin von den Rohstoffmärkten. So konnten die Ölpreise gestern auf neue Mehrjahres-Höchststände klettern. Im heutigen Handel konsolidieren sie auf hohem Niveau. Für Shell ist praktisch jeder Tag mit derart hohen Preisen eine Art Lizenz zum Geldrucken. Am Montag legten Brent, WTI & Co kräftig zu, nachdem der Ölverbund Opec+ dem Ruf nach einer stärkeren Förderausweitung nicht nachgekommen war. ...

