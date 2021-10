DJ Eon bedient 233.000 Kunden von gescheiterten britischen Versorgern

Von Ed Frankl

LONDON (Dow Jones)--Eon Next wird die Energieversorgung für 233.000 Kunden von drei Unternehmen in Großbritannien übernehmen, die nach dem jüngsten Anstieg der Großhandelspreise für Energie zusammengebrochen sind, so die Aufsichtsbehörde Ofgem am Montag.

Die unabhängigen Versorger Enstroga, Igloo Energy Supply und Symbio Energy hatten im September ihre Tätigkeit eingestellt, da einige Unternehmen angesichts der weltweiten Erdgasknappheit nicht in der Lage waren, die Kosten für den Einkauf der Energie zu decken, die sie zur Versorgung ihrer Kunden benötigen.

Die Kunden wurden am Sonntag auf die britische Eon-Tochter umgestellt, so Ofgem. Die Vergabe erfolgte im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens, so die Regulierungsbehörde.

October 05, 2021 02:31 ET (06:31 GMT)

