Die in München ansässige GuardBox SE, Hersteller von mobilen Tresoren, geht an die Börse. Die Wurzeln der Gesellschaft liegen allerdings in der Steiermark, denn das Produkt Guardmine kommt von der in Leoben ansässigen Gerdbox GmbH. Im Oktober 2020 hat Guardbox sämtliche Geschäftsanteile an der GerdBox GmbH erworben. Die Notierungsaufnahme der Aktien der Guardbox im Freiverkehr der Berliner Börse erfolgt am 6. Oktober 2021. Insgesamt werden 1.780.000 Inhaberaktien der GuardBox SE in den Handel der Berliner Börse einbezogen. Der Börsengang umfasst dabei ein öffentliches Angebot von 100.000 auf den Inhaber lautenden Stammaktien aus dem Eigentum des Aktionärs Marinus Henricus Bouwman mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 ...

