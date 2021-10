Ist die Allianz-Aktie (WKN: 840400) jetzt ein Kauf? Für so manchen Investor fühlt sich die Aktie möglicherweise an wie ein Griff in ein fallendes Messer. Zugegebenermaßen korrigierte das Papier seit Mai von über 220 Euro auf ein Kursniveau von derzeit ca. 195 Euro. Wenig ist das natürlich nicht. Es gibt Chancen und Risiken bei der Allianz-Aktie, das ist eigentlich bei jedem potenziellen Kauf der Fall. Aber wie sollte man sich positionieren? Eine gute Frage. Die folgenden drei Faktoren könnten dir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...