Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX eröffnet leicht über Vortagsschluss ++ Infineon bleibt optimistisch ++ Facebook unter Druck ++ MLP: Überzeugende Perspektive.

> MÄRKTE & KURSE | Die Angst vor einer anziehenden Inflation belastete am Montag die US-Börsen. Auslöser war die angespannte Lage am Ölmarkt, wo die Opec trotz des gestiegenen Ölpreises ihre Förderung im November nicht stärker als ursprünglich geplant anheben will. Der über den Erwartungen liegende Auftragseingang der US-Industrie konnte die negative Stimmung nicht drehen. Der Dow Jones sank um 0,94 % auf 34.002 Punkte. Der S&P 500 gab 1,30 % auf 4.300 Punkte ab und der Nasdaq 100 sackte sogar um 2,16 % auf 14.472 Punkte ab. An deutschen Börsen dürften heute die Auftragseingänge im Maschinenbau für den August im Fokus stehen, die der Branchenverband VDMA um 10 Uhr vorlegt. Der Dax konnte sich dagegen zum Handelsstart von den schwachen US-Vorgaben abkoppeln und eröffnete 0,12 % fester bei 15.055 Punkten.

Gute Nachrichten gab es vom Chiphersteller Infineon.

Den vollständigen Artikel lesen ...