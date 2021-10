Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag zwar zunächst den schwachen Vorgaben aus Übersee gefolgt und etwas tiefer in den Handel gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag zwar zunächst den schwachen Vorgaben aus Übersee gefolgt und etwas tiefer in den Handel gestartet. Wie bereits zum Wochenstart sorgen aber die festeren defensiven Schwergewichte dafür, dass das Minus schnell abschmilzt und er mittlerweile knapp im Plus notiert. An der Wall Street waren am Montag vor allem Technologiewerte erneut wieder unter die...

