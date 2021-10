DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Infineon mit Ausblick gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag mit einer gut behaupteten Tendenz in den Handel gestartet. Damit setzt sich die zuletzt gesehene Konsolidierung zunächst einmal fort. So notiert der DAX 0,3 Prozent höher bei 15.080 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 4.017 Punkte. Als unverändert belastend wird dagegen der Ölpreis eingestuft, der auf einem Sieben-Jahreshoch notiert und für eine weiter hohe Inflation spricht. Fed-Chairman Jerome Powell räumte bereits vergangene Woche ein, die Inflation sei nun breiter und struktureller aufgestellt als noch zu Jahresbeginn. Auch die Nachrichten vom chinesischen Immobiliensektor beunruhigen weiter.

Begleitet wird dies von Sorgen, die Wirtschaft habe ihre Wachstumsspitze überschritten. Dazu kommen steigende Bedenken vor Umsatzausfällen durch die Lieferkettenprobleme. Vor allem der Autosektor werde wegen der Chip-Knappheit viele Umsatzerwartungen nicht erfüllen können, heißt es. Im Fokus stehen daher die Konjunkturdaten des Tages: So werden die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) für den Service-Bereich rund um den Globus bekannt gegeben. Abwärtsrevisionen dürften besonders negativ ankommen und weitere Wachstumssorgen wecken, heißt es am Markt.

Infineon blickt optimistisch in die Zukunft

Gut kommt der Ausblick von Infineon an, für den Wert geht es um 1,0 Prozent nach oben. Die Münchener rechnen für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Wachstum im Bereich von 15 Prozent und einer auf etwa 20 Prozent steigenden Marge über die Geschäftssegmente hinweg. Das erwartete Umsatzwachstum im "mittleren" Zehn-Prozent-Bereich sei stark und spreche für Vollauslastung, heißt es an der Börse. Der Marktkonsens habe nur um 12 Prozent gelegen. Dazu sei die Erwartung einer Segmentergebnismarge von 19 Prozent ebenfalls sehr gut. Gleichzeitig seien die Investitionsankündigungen nicht zu hoch und damit beruhigend für den Finanzmarkt.

Für die Grenke-Aktie geht es 7,5 Prozent nach unten. Der Leasinganbieter kann seine Prognose für das Neugeschäft im laufenden Jahr nicht halten. Wie das Unternehmen am Vorabend mitteilte, hat das Leasinggeschäft unter globalen Lieferengpässen gelitten, insbesondere bei Herstellern von Computer- und Bürotechnik. Den Gewinnausblick für das Gesamtjahr bestätigte Grenke gleichwohl. Der Konzern rechnet beim Leasingneugeschäft im Gesamtjahr nun mit 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro. Bislang waren es 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro.

Einen Kurseinbruch von 15,8 Prozent verzeichnen Compleo Charging Solutions. Der Hersteller von Ladegeräten für E-Fahrzeuge hat überraschend die Gewinn- und Umsatzprognose für das ganze Jahr gesenkt. Das Unternehmen führt zahlreiche Gründe dafür an, unter anderem den Chipmangel.

Tesco notieren 0,5 Prozent im Plus. Der britische Einzelhändler steht offenbar kurz vor der Bekanntgabe einer Einigung mit den Aktionären in einem Streit, der seit einem Bilanzskandal im Jahr 2014 schwelt. Das berichtet Sky News. Tesco wird demnach wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Pfund an eine Gruppe institutioneller Aktionäre zahlen. Sky News berichtet, dass Quellen aus der Branche glauben, dass die größte Partei des Vergleichs der norwegische Staatsfonds sein wird.

Keinen großen Kursschwung für Astrazeneca gibt bisher die Meldung, der Pharma-Riese habe bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für die Covid-19-Prophylaxe "AZD7442" beantragt. Damit solle bereits im Vorfeld vor einer Covid-Infektion geschützt werden. "Analysten sind da etwas skeptisch, ob das von den Patienten angenommen wird", meint ein Händler. Der Unterschied oder Mehrwert gegenüber einer Impfung springe nicht sofort ins Auge. Die Aktien legen 0,5 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.017,43 +0,5% 21,02 +13,1% Stoxx-50 3.487,98 +0,5% 15,85 +12,2% DAX 15.080,28 +0,3% 43,73 +9,9% MDAX 33.873,33 +0,1% 43,16 +10,0% TecDAX 3.636,22 +0,4% 13,59 +13,2% SDAX 16.138,05 +0,2% 29,24 +9,3% FTSE 7.046,53 +0,5% 35,52 +8,5% CAC 6.507,27 +0,5% 29,61 +17,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,22 -0,01 +0,35 US-Zehnjahresrendite 1,49 +0,01 +0,57 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1602 -0,2% 1,1597 1,1619 -5,0% EUR/JPY 128,98 +0,1% 128,94 128,88 +2,3% EUR/CHF 1,0749 +0,1% 1,0743 1,0742 -0,6% EUR/GBP 0,8524 -0,2% 0,8531 0,8541 -4,6% USD/JPY 111,16 +0,2% 111,19 110,94 +7,6% GBP/USD 1,3613 +0,0% 1,3592 1,3605 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,4457 -0,1% 6,4544 6,4523 -0,9% Bitcoin BTC/USD 49.575,26 +1,4% 49.410,26 47.412,26 +70,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,86 77,62 +0,3% 0,24 +62,7% Brent/ICE 81,61 81,26 +0,4% 0,35 +60,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,34 1.769,73 -0,5% -9,38 -7,3% Silber (Spot) 22,61 22,68 -0,3% -0,07 -14,3% Platin (Spot) 966,35 970,43 -0,4% -4,08 -9,7% Kupfer-Future 4,21 4,24 -0,6% -0,02 +19,6% ===

