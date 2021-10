Früher als erwartet legt GlobalFoundries seine Börsenpläne vor. Noch in diesem Jahr soll das IPO an der Nasdaq über die Bühne gehen. Der Auftragsfertiger von Halbleitern will dabei sowohl von der anhalten Chip-Knappheit als auch dem aktuellen IPO-Boom profitieren. Zuletzt hatten auch die Geschäftszahlen gedreht.Im ersten Halbjahr 2021 setzten die Amerikaner gut drei Milliarden Dollar um, was einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 13 Prozent entspricht. Gleichzeitig dämmte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...