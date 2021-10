Am Dienstag hat das DAX-Unternehmen Bayer eine weitere größere Investition bekanntgegeben. Die Leverkusener wollen dem Vernehmen nach über 400 Millionen Euro für einen verbesserten Zugang zu modernen Kontrazeptiva in die Hand nehmen. Das steht wiederum im Einklang mit einem globalen Nachhaltigkeitsziel von Bayer.Im Konkreten verfolgt Bayer das Ziel, bis 2030 insgesamt 100 Millionen Frauen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau den Zugang zu modernen Kontrazeptiva zu ermöglichen. ...

