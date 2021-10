Der chinesische Autokonzern Geely will seine schwedische Pkw-Tochter Volvo Cars noch in diesem Jahr in Stockholm an die Börse bringen. Durch neue Aktien sollen Bruttoerlöse von rund 25 Milliarden schwedischen Kronen (2,5 Milliarden Euro) erzielt werden. Geely will der größte Anteilseigner bleiben. Noch ist es nur eine Absichtserklärung und damit noch kein verbindlicher Beschluss - die Intention von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...