• Einführung des PartnerConnect Programms zur Unterstützung des schnellen globalen Wachstums

• Zu den Leistungen für Partner gehören Beratung in Themen Sicherheit, Support und ein Partnerbeirat

• Das Programm wird von Nickey Ikelaar (Head of Channel EMEA) geleitet

AMSTERDAM, Niederlande, Oct. 05, 2021, der führende Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupport-Software der nächsten Generation, kündigt heute seine neue Partnerschaftsstrategie für EMEA, PartnerConnect,an. Unter der Leitung von Nickey Ikelaar, der kürzlich eingestellten Head of Channel EMEA von Splashtop, wird PartnerConnect die erstklassigen Fernzugriffslösungen von Splashtop an die EMEA-Channel Gemeinschaft bringen. Aufbauend auf dem rasanten Wachstum von Splashtop in der Region, wird die Strategie sein, Partnerschaften mit VARs, MSPs und Distributoren aufzubauen, um die bestehenden Beziehungen zu Technologiepartnern zu ergänzen.

Der jüngste Anstieg des Arbeitens im Home Office hat Splashtop zu einer bedeutenden globalen Expansion veranlasst, einschließlich der Einrichtung einer regionalen Zentrale in Amsterdam und eines Cloud-Rechenzentrums in Deutschland. Mittlerweile vertrauen 200.000 Organisationen, darunter Academiaund Asystel, auf die Plattform, um sichere, schnelle, erschwingliche und zuverlässige Verbindungen für 30.000.000 Nutzer weltweit bereitzustellen. PartnerConnect markiert einen bedeutenden Schritt in Splashtops Bestreben, die schnell wachsenden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

"Mit einer wachstumsstarken Roadmap und dem besten Net Promoter Score der Branche befindet sich Splashtop derzeit in einer unglaublich starken Position", erklärt Ikelaar. "Wir freuen uns, diesen Erfolg mit einem neuen Markt von Wiederverkäufern zu teilen: gemeinsam können wir die nächste Generation von Fernzugriff und -support Lösungen in EMEA einführen und Kunden dabei helfen, mit der neuen Arbeitsrealität Schritt zu halten."

PartnerConnect führt ein zweistufiges Partnerprogramm ein, bei dem Silber- und Gold-Partner von Marketingmitteln, Trend und Insider-Berichten sowie speziellen Sicherheits- und Compliance-Anleitungen profitieren und zusätzlich das Recht erhalten, Splashtops "enterprise-ready" Remote-Access- und Remote-Support-Software der nächsten Generation zu vertreiben. Wenn Mitglieder zu Gold-Partnern werden, profitieren sie außerdem von höheren Gewinnmargen, mehr Marketingunterstützung und Zugang zu einem Partnerbeirat.

"Ich freue mich, dass Nickey ihre umfangreiche Channel-Erfahrung bei Splashtop einbringt. Gemeinsam haben wir ein Partnerprogramm geschaffen, das unsere Partner wirklich in den Mittelpunkt stellt", ergänzt Alexander Draaijer, General Manager EMEA bei Splashtop. "Wir wissen, dass wir auf unserem Weg mit unseren Resellern noch viel lernen und viel Wissen weitergeben müssen. Der Beirat spiegelt Splashtops Prinzipien von Transparenz und Flexibilität hervorragend wider, und ich bin gespannt, was wir hier gemeinsam mit der Channel-Community aufbauen können."

Die Strategie soll durch eine Reihe von Webinaren in mehreren Sprachen eingeleitet werden, in denen alle Einzelheiten des Partnerschaftsprogramms vorgestellt werden. Interessierte VARs, MSPs und Distributoren können sich ab sofort anmelden, um mehr über die Produkte und die Wiederverkaufsstruktur von Splashtop zu erfahren, sowie:

Wie das Security Advisory Council bei der Einhaltung von Sicherheitsstandards und Vorschriften wie DSGVO, HIPAA, SOC 2 und PCI unterstützen wird.

Wie Splashtop Markttrends und -einblicke mit Produkt Roadmap Präsentationen, Veranstaltungen, Webinaren und mehr teilen wird.

Wie Splashtops erstklassiger Support und der NPS-Wert von +93 einen erheblichen Mehrwert für Kunden und Umsatzmöglichkeiten für Wiederverkäufer bieten.



Neil Boia, Creative Arts & Industries Business Manager beim bestehenden Splashtop-Partner Academia, kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Dies ist eine echte Chance für die Channel-Community in EMEA. Die Schnelligkeit und Flexibilität von Splashtop hat uns bei der Betreuung unserer Kunden einen klaren Mehrwert gegeben, und unsere Partnerschaft war vom ersten Tag an sehr effektiv. Es ist sehr erfreulich, dass Splashtop seine Präsenz in EMEA ausbaut.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley und in Amsterdam bietet Fernzugriffs- und Fernsupport-Software und Dienste der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Behörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Privatpersonen an. Der Cloud-basierte, sichere und einfach zu verwaltende Fernzugriffsansatz von Splashtop ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerkefür weitere Informationen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nickey Ikelaar über nickey.ikelaar@splashtop.com