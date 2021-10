Hamburg (ots) -Joachim Olearius, Sprecher der Partner der Warburg Bank und Sohn des Hauptgesellschafters Dr. Christian Olearius, legt zum 30. September 2021 sein Mandat als Sprecher der Partner nieder und scheidet aus dem Vorstand sowie dem Partnerkreis aus. Er wird künftig in leitender Funktion Verantwortung für die unternehmerischen Aktivitäten der Familie Olearius übernehmen. Die Familienunternehmen der Hauptgesellschafter setzen damit im Sinne moderner Governance und Aufsichtsanforderungen eine Trennung von Eigentum und operativer Geschäftsführung in Bankunternehmen um.Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Bernd Thiemann würdigt die Entscheidung: "Mit großem Respekt nehmen wir die Entscheidung von Joachim Olearius an. Er hat übergeordnete Interessen und die damit verbundene Zukunftssicherung der Bank ins Zentrum seines Handelns gestellt. Wir bedanken uns herzlich für seine mehr als 20-jährige erfolgreiche und verdienstvolle Tätigkeit für die Bank."Unter der Ägide von Joachim Olearius wurde die Bankengruppe zusammengeführt und ver-schlankt, technische und digitale Erneuerung vorangebracht sowie eine deutliche Steigerung des Kundenvolumens erreicht.Die Hauptgesellschafter Dr. Christian Olearius und Max Warburg heben hervor: "Wir danken Joachim Olearius für seinen intensiven Einsatz für die Bank, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-ter und für unsere Kunden. Sein unternehmerischer Geist hat die Bank vorangebracht. Wir freu-en uns auf die gemeinsame Fortentwicklung unserer Geschäftsaktivitäten."Die Ausrichtung der Bank als unabhängige, mittelständische Bank bleibt ebenso bestehen wie die starke Verbundenheit mit den Gesellschafterfamilien. Der Vorstand der Warburg Bank setzt sich künftig aus Manuela Better (Marktfolge) und Patrick Tessmann (Markt) zusammen.Ansprechpartner Presse:Martin Wehrle, Leiter KommunikationTel.: +49 40 3282-2235Thies Jonas, KommunikationTel.: +49 40 3282-2165E-Mail: presse@mmwarburg.comOriginal-Content von: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79533/5037821