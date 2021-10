München (ots) -Der neue Blog www.maklerview.de der Münchener Verein Versicherungsgruppe ist die neue digitale Kommunikationsplattform für angebundene und neue Vertriebspartner. Im Zentrum des neuen Blogs stehen der Makler und sein Blick auf die Versicherungsbranche. Mit dem Namen "MaklerView" wird diese Ausrichtung auch im Namen sichtbar. Der Blog schafft hilfreiche Perspektiven und Mehrwerte mithilfe redaktionell aufbereiteter Beiträge. Flankiert wird MaklerView durch neue Social Media-Kanäle auf Facebook und Instagram, die sich zielgerichtet an Makler richten."Im Fokus des neuen Blogs steht die Lebenswelt der Makler mit allen Informationen, die sie im Job brauchen", erklärt Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs des Münchener Verein. "Die Themen reichen von Vertriebstipps, neuen Trends aus der Branche, rechtlichen Neuerungen bis hin zur Unterstützung für das alltägliche Arbeiten im Maklerbüro."Wie sieht das Arbeiten der Zukunft aus? Wie schütze ich die digitalen Daten meiner Kundinnen und Kunden vor Trojanern? Wie spreche ich junge Generationen am besten an? Wie gehe ich auf das Thema Pflege ein? Wie hat sich die Beratung durch Corona verändert? Diese und weitere Fragen werden im MaklerView redaktionell erörtert und beantwortet. Mehrwerte für die Makler liefern Experteninterviews, Podcasts und aktuelle Themen aus der Maklerwelt. Darüber hinaus wird es auf MaklerView auch eine Beitragsserie mit Patrick Hamacher, YouTuber, Influencer und Makler geben. Unter dem Stichwort "Ask the cap" wird der Versicherungsprofi regelmäßig einen Blick auf aktuelle Themen der Branche werfen. Die Makler können sämtliche Beiträge auf den korrespondierenden Social Media-Kanälen www.instagram.com/maklerview und www.facebook.com/maklerview liken, kommentieren und teilen. Dort beantworten die Experten des Maklervertriebs des Münchener Verein die Fragen auch im Chat."Mithilfe dieser neuen digitalen Angebote wollen wir uns bei den Maklern noch stärker als Service-Versicherer positionieren und mehr sein, als nur ein reiner Produktanbieter", betont Joachim Rahn. "Wichtig ist uns dabei auch die klare Trennung zu den Endkunden, für die wir auf Facebook andere Inhalte aufbereiten. Wir verstehen den Makler nicht mehr als reinen Vermittler von Versicherungsprodukten, vielmehr ist er heutzutage digitaler Unternehmer und mit weit mehr Fragen konfrontiert, als viele denken."Monatlich werden laufend auf MaklerView neue Beiträge platziert, um die Makler regelmäßig und aktuell mit für sie wichtigen Informationen und Nachrichten zu versorgen. Alle Empfänger des bewährten Makler-Newsletters des Münchener Verein (MaklerNews) werden über Neuigkeiten auf MaklerView informiert. Die MaklerView-Beiträge erscheinen nicht nur auf maklerview.de, sondern auch auf dkm365.de, dem digitalen Branchentreff der größten Fachmesse in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Die Makler können MaklerView auch per RSS-Feed abonnieren. Immer bei Veröffentlichung eines neuen Beitrags erhalten die Nutzer dann eine Push-Nachricht zugespielt. Darüber hinaus werden die neuesten Artikel auch immer im MV-Maklernetz platziert, einem weiteren etablierten Kommunikationskanal des Münchener Verein.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5037829