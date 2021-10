Essen (ots) -- Stylische Mode mit ALDI Branding- Erstmals im Handel erhältlich- Verkauf in fünf Großstädten (Essen, Hannover, Hamburg, Berlin Leipzig)ALDI Nord bringt seine zweite Mode-Kollektion auf den Markt. Nach dem Erfolg der ersten Kollektion im letzten Jahr, können sich Fans nun auf weitere Fashion-Teile im kultigen ALDI Design freuen. Das Besondere: Die zweite "ALDI Original" Kollektion wird erstmals im Handel erhältlich sein.Essen, Hannover, Hamburg, Berlin und Leipzig: In diesen fünf Städten wird die neue ALDI Fashion-Kollektion erstmals verkauft. An jeweils einem Tag können Kunden die begehrten Teile erstehen. Der Verkauf findet in einem separaten Zelt auf den Parkplätzen der jeweiligen ALDI Märkte statt. Das Motto: Pop-Up-Store from Outer Space. Im inszenierten Weltraum-Setting können sich Kunden auf ein außergewöhnliches Kauferlebnis freuen. Es ist das erste Mal, dass ALDI Nord die Kollektion offiziell im Handel anbietet. Die erste Kollektion, die im letzten Jahr gelauncht wurde, konnte ausschließlich im Rahmen einer Pop-Up-Ausstellung und verschiedener Gewinnspiele erstanden werden. Nun macht ALDI Nord die beliebte Discounter-Mode in Form einer Verkaufs-Roadshow einer breiteren Zielgruppe zugänglich."Nach dem großen Erfolg der ersten Aktion wurde der Ruf unserer Follower nach einer weiteren Fashion-Kollektion immer lauter", sagt Lukas Kaiser, kommissarischer Managing Director Marketing and Communications bei ALDI Nord. "Mit dem Verkauf der Kollektion reagieren wir daher bewusst auf die nicht abreißende Nachfrage unserer Community. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Angebot in fünf Städten die Kollektion nun noch mehr ALDI Fans und Followern anbieten können."Kultige Streetwear-KollektionDer Stil der neuen ALDI Kollektion ist angelehnt an aktuelle Streetwear-Trends. Insgesamt umfasst die Kollektion sieben Teile in unterschiedlichen Designs. Dazu zählen Sweater und Sweatpants, T-Shirts, Socken sowie Slipper. Hinzu kommt ein trendiger Boilersuit und exklusive Sock Sneaker mit ALDI Branding, die nicht käuflich erhältlich sind und nur im Rahmen von Gewinnspielen erstanden werden können. Preislich bewegt sich die Kollektion zwischen 2,99 Euro (Socken) und 14,99 Euro (Sweater/Sweatpants).Begleitet wird die zweite ALDI Original Kollektion von einer umfangreichen Social Media-Kampagne auf Instagram und TikTok. Auftakt bildet ein Social Media Spot (https://www.youtube.com/watch?v=rmkS2K17O3M), der erstmals am 05.10.2021 auf Instagram ausgestrahlt wird. Darüber hinaus können sich Follower auf insgesamt drei Gewinnspiele auf dem ALDI Nord Instagram Kanal freuen. Zusätzlich wird die Kollektion mit einer Influencer-Kampagne mit verschiedenen Creatorn flankiert. Für die Kampagnenidee, sowie die Konzeption und Umsetzung zeichnet sich die Agentur Kolle Rebbe verantwortlich. Die Content-Produktion wurde gemeinsam mit Studio Ignatov umgesetzt. Das Veranstaltungskonzept, sowie die Eventidee und Umsetzung für die Verkaufsaktion stammt von der Agentur Lautstark.Weitere Informationen finden Sie unter: aldi-nord.de/aldioriginalTermine "ALDI Original Fashion Kollektion" Roadshow:Essen:12. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI Essen-HolsterhausenKeplerstraße 88-9245147 EssenHannover:15. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI HannoverLindemannallee 2130173 HannoverHamburg:19. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI Hamburg-LokstedtOsterfeldstraße 3922529 HamburgBerlin:22. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI Berlin-Prenzlauer BergSchwedter Straße 8310437 BerlinLeipzig:26. Oktober 2021, ab 12 UhrALDI Leipzig-SüdvorstadtBraustraße 2604107 LeipzigPressekontakt:Verena Lissek: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/5037880