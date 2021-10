München (ots) -- In fünf Episoden werden fünf prominente Persönlichkeiten zu Stand-up-Azubis erfolgreicher Comedians. Das Ziel: Eine eigene Bühnenshow vor Publikum- Die Comedians, die zu Lehrmeister:innen werden, sind: Harald Schmidt, Hazel Brugger, Michael Mittermeier, Torsten Sträter sowie Tedros 'Teddy' Teclebrhan selbst, der neben seiner Rolle als Moderator auch Lehrmeister für einen Prominenten sein wird.- Prime-Mitglieder sehen die Amazon Original Show im Frühjahr 2022 weltweit exklusiv bei Prime VideoComedy-Bootcamp Deluxe: Amazon Prime Video hat heute die neue Comedy-Show One Mic Stand angekündigt. In der Amazon Original Show treffen fünf gefeierte deutsche Comedians auf fünf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung und coachen sie zum ersten, eigenen Comedy-Auftritt vor großem Publikum. Auf der Bühne werden sie von Moderator und Comedy-Star Tedros 'Teddy' Teclebrhan und der One Mic Stand-Showband in Empfang genommen. Alle fünf Episoden von One Mic Stand starten im Frühjahr 2022 exklusiv bei Amazon Prime Video.Und das sind die Comedians, die sich der Coaching Herausforderung stellen: Entertainer, Schauspieler und Late Night Show-Legende Harald Schmidt kehrt als Stand-up-Coach nur für One Mic Stand auf die Bildschirme zurück. Mit Schweizer Humor und ihrer schnörkellosen Art zeigt Kabarettistin und Moderatorin Hazel Brugger ihren ganz eigenen Weg auf die große Comedy-Bühne, während Komiker und Autor Michael Mittermeier mit gewohnt bayrischer Frohnatur seinen Lehrling auf die große Performance vorbereitet. Zudem kommt es zum Wiedersehen der LOL: Last One Laughing-Finalisten aus Staffel eins: Gewinner Torsten Sträter ist als Coach mit von der Partie und Moderator Teddy fungiert ebenfalls als Lehrmeister. Ihre hochkarätigen Team-Partner, die prominenten Comedy-Azubis, werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.Die Comedy-Show zeigt nicht nur den finalen Auftritt der Prominenten, sondern nimmt Prime-Mitglieder auch auf dem Weg dorthin mit: One Mic Stand begleitet Stand-up-Meister:innen und ihre prominenten Comedy-Auszubildenen bei allen Schritten auf dem Weg hin zur Bühne, vom ersten Treffen über das Erarbeiten und Proben des Materials, inklusive den persönlichen und spaßigen Momenten zusammen. Letztendlich steht bei jeder Episode die entscheidende Frage im Raum: Kann der Prominente das Publikum zum Lachen bringen oder sinkt die Stimmung beim finalen Stand-up-Auftritt in den Keller? Das Finale findet jeweils auf einer Showbühne im großen Stil mit Showband und Moderator Teddy statt. Die Coaches zeigen den Comedy-Neulingen in One Mic Stand auch, wie es richtig geht. Zuschauer:innen können sich in jeder Episode auf einen kurzen Stand-up-Auftritt des erfahrenen Comedians freuen."Nach unserem großen Erfolg LOL: Last One Laughing freuen wir uns mit One Mic Stand auf das nächste Comedy-Highlight von Amazon Studios, das international bereits ein beliebtes Format bei Prime Video ist. Mit unserem Moderator und Comedy-Allround-Talent Teddy, dem großartigen Line-up an Comedians und unseren Partnern von Leonine schaffen wir eine Version, die das deutsche Publikum auf Prime Video ganz sicher begeistern wird", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Wir werden für One Mic Stand großartige, überraschende Teams mit Größen der deutschen Unterhaltungsbranche bilden und freuen uns schon jetzt sehr darauf, Prime-Mitglieder mit auf diese einmalige Comedy-Reise mitzunehmen."Fred Kogel, CEO und Head of Entertainment der LEONINE Studios, freut sich: "Es macht uns großen Spaß One Mic Stand für den deutschsprachigen Markt zu adaptieren. Das Format ist ein erstklassiger Auftakt für unsere Zusammenarbeit mit Amazon im Non-Fiction- und Entertainment-Bereich, der unsere bereits bestehende Partnerschaft um eine neue Komponente erweitert. Haralds Rückkehr auf die Bildschirme nur für One Mic Stand, dazu Hazel, Michael und Torsten - im Bereich Stand Up Comedy geht es nicht besser - und Ausnahmetalent Teddy als Moderator ist natürlich der Knaller. Zudem konnten wir überraschende prominente Persönlichkeiten für One Mic Stand gewinnen Das wird Spaß machen!"One Mic Stand wird von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Als Produzentin fungiert Nina Etspüler (Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt), Executive Producer ist Pierre Uebelhack (Global Gladiators, Deutschland sucht den Superstar) und Producerin Lilli Feigenbutz. Regie bei der Bühnenshow führt Johannes Spiecker (Wer stiehlt mir die Show, Joko & Klaas gegen ProSieben), Regisseur der dokumentarischen Begleitung der Comedy-Teams ist Ngo the Chau (Tatort, Bad Banks). Chefautoren der Show sind Ralf Kabelka (Harald Schmidt, Heute Show, Neo Magazin) und Claudius Pläging (Die Carolin Kebekus Show, Pastewka, Der Vorname).One Mic Stand knüpft in Deutschland an den Erfolg des internationalen Showformats von Prime Video an, das bereits in Indien (moderiert von Sapan Verma) verfügbar ist. 