++ Europäische Aktienmärkte handeln höher ++ DE30 reagiert erneut auf Unterstützung bei 15.000 Punkten ++ Infineon gibt positive Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 ab ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im Plus. Während die wichtigsten Aktienindizes Europas gestern fielen, waren die Rückgänge nicht so stark wie bei den US-Indizes gestern oder den asiatischen Indizes heute. Eine Erklärung für diese Outperformance ist der geringe Anteil von Technologiewerten an den europäischen Benchmarks. In ganz Europa waren heute Kursgewinne zu verzeichnen, wobei Schweden die einzige Ausnahme bildete. ...

