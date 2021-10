FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1760 (1775) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 280 (140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 365 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 290 (230) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 250 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (218) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 9250 (9200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 357 (370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 425 (445) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3225 (3245) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1165 (1106) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2241 (2148) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1013 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC RAISES VIRGIN MONEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 220 (215) PENCE - JEFFERIES RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 200 (140) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2900 (2950) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 165 (130) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2910 (3150) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10300 (9600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 220 (185) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

