Berlin - Der Anteil der positiven Corona-Tests in Deutschland hat sich in der zurückliegenden Kalenderwoche nicht verändert. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren erneut 6,8 Prozent aller durchgeführten Tests positiv.



Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 847.000 PCR-Tests durchgeführt, etwa genauso viele wie in der Vorwoche. Die Kapazität der 179 an der Datenanalyse teilnehmenden Labore wurde damit erneut zu 42 Prozent ausgelastet. Der Verband warnte vor einer Vernachlässigung der bekannten Corona-Regeln. Nach wie vor sei die Quote derjenigen, die vollständig gegen das Virus geimpft sind, für einen umfassenden Schutz der gesamten Bevölkerung zu gering, sagte der ALM-Vorsitzende Michael Müller.



"Das kann im Hinblick auf die bevorstehenden kälteren Jahreszeiten wieder zu einem Anstieg der Infektionen mit SARS-CoV-2 führen."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de