Stuttgart/Fellbach (ots) -Frisch, biologisch und nachhaltig - so sollte ein gutes Essen aussehen. Dass es gar nicht so schwer ist, aus dieser Mischung gelungene Kreationen zu zaubern, beweisen der Lebensmittelhändler tegut... und der Stuttgarter Sternekoch Armin Karrer (53). In einem exklusiven Genuss-Workshop können zwölf Hobby-Köche aus dem Großraum Stuttgart mit dem Profi ein 4-Gänge-Menü zaubern und anschließend gemeinsam genießen. Bei der Veranstaltung lernen die Kandidaten, wie sie regionalen Spezialitäten eine besondere Note verleihen können. Der Kochkurs findet am 19. Oktober 2021 in der Kochschule Armand in Stuttgart-Fellbach statt. Bewerbungen sind ab sofort möglich unter www.tegut.com/genuss-workshoptegut... gilt als Pionier für Bio-Produkte und arbeitet stetig an neuen Ideen zur Förderung einer nachhaltigen Lebensweise. Darüber hinaus bietet tegut... eine große Auswahl hochwertiger regionaler Produkte. Das Unternehmen betreibt über 280 Märkte, davon vierzehn im Großraum Stuttgart. Mit dem Kochkurs möchte tegut... zeigen, dass eine gesunde, nachhaltige Ernährung und guter Geschmack hervorragend harmonieren. Dabei ist es gar nicht schwer, leckere regionale Gerichte auf den Herd zu zaubern. Als Botschafter für diese Themen hat sich tegut... für den Spitzenkoch Armin Karrer entschieden, der in Fellbach bei Stuttgart das Restaurant und Hotel "Zum Hirschen" betreibt. Karrer hat sein Handwerk bei den besten Köchen der Welt gelernt - unter anderem Eckhart Witzigmann und Heinz Winkler. Seit 20 Jahren ist Karrer mit einem Michelin-Stern dekoriert. Er steht für eine gehobene, aber gleichzeitig authentische Kochkunst, die er den zwölf Hobby-Köchen in einer Veranstaltung vermitteln möchte.Jeder Interessierte kann sich für den Kochkurs mit Armin Karrer bewerben - kulinarische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Vor dem Kochkurs geht der Sternekoch mit den Teilnehmern "Einkaufen". In einem tegut... Markt erwerben sie nicht nur die entsprechenden Lebensmittel für den Kochkurs, sondern Armin Karrer betreibt gleichzeitig "Warenkunde" und gibt Tipps, was gute Lebensmittel auszeichnet und wie ein ausgewogener Einkauf aussieht.Pressekontakt:Matthias PuschLeiter tegut... UnternehmenskommunikationTel.: 0661-104 641,E-Mail: presse@tegut.comtegut... gute LebensmittelGerloser Weg 7236039 Fulda