Bern (ots) -Jährlich erhalten rund 6'000 Frauen in der Schweiz die Diagnose Brustkrebs. Im internationalen Brustkrebs-Monat Oktober macht das DKG-zertifizierte Brustzentrum Bern der Lindenhofgruppe mit einer neuen Kampagne darauf aufmerksam.Die DKG-Zertifizierung nach den strengen Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft unterstreicht das hohe Qualitätsbewusstsein des Brustzentrums Bern der Lindenhofgruppe. Mit jährlich über 450 neu diagnostizierten und behandelten Brustkrebs-Patientinnen zählt es landesweit zu den bedeutendsten Brustzentren der Schweiz.Das Wohl der Betroffenen im ZentrumIm Oktober setzt das Brustzentrum Bern auch 2021 sichtbare Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen. Es präsentiert eine neu erarbeitete Kampagne, die Fachspezialistinnen und -spezialisten sowie Patientinnen und deren individuelle Geschichten ins Zentrum stellt. Diese Patientinnen-Geschichten werden auf den verschiedenen Sujets thematisiert und auf der Website der Lindenhofgruppe im "Magazin" mit mehr Tiefe behandelt, die mehr interessante, informative und auch emotionale Momente im Kampf gegen den Brustkrebs vermitteln. Die Berner Bevölkerung wird von der Lindenhofgruppe begleitend mit weiteren Massnahmen auf das Thema Brustkrebs und Prävention aufmerksam gemacht und auf die Themen sensibilisiert."Die klaren Aussagen meiner Ärztin fand ich sehr hilfreich. Das gab mir eine gewisse Sicherheit."M. Mutombo, PatientinDie Brustkrebskampagne 2021 des Brustzentrum BernDer erfolgreiche "Pink Day" im Lindenhofspital findet 2021 aufgrund der pandemischen Lage in angepasster Form im Lindenhofspital statt (21. Oktober zwischen 13 und 16 Uhr). Der Informationsstand wird von einer Breast Care Nurse des Brustzentrums Bern betreut.Weitere Massnahmen und Aktionen der Lindenhofgruppe im Oktober: Wochenthema auf Radio Bern 1 mit fünf Interviews (15. bis 23. Oktober 2021), diverse Interviews in Regionalmedien, Posts auf LinkedIn und Instagram.Trotz Corona-Pandemie: Vollumfängliches LeistungsangebotAllen Frauen steht das gesamte Leistungsspektrum des Brustzentrums Bern zur Verfügung: Beratung, Screening, Diagnostik und Therapie. Termine im Brustzentrum Bern werden mit entsprechenden Schutzmassnahmen durchgeführt und es gibt keinen Grund, bei Sorgen oder Verdacht zu warten.Auf unsere Spezialistinnen und Spezialisten können sich Patientinnen und Nahestehende verlassen - fachlich wie menschlich. Sie sind herzlich willkommen.Weitere Informationenlindenhofgruppe.ch/brustzentrum (https://www.lindenhofgruppe.ch/de/unsere-zentren/brustzentrum-bern/) (Patienteninformationen und Ärztelisten)www.krebsliga.ch (Informationen zum Infomonat Brustkrebs der Krebsliga Schweiz)KontaktBrustzentrum BernTelefon: +41 31 366 20 00E-Mail: brustzentrum@lindenhofgruppe.chMedizinische Auskünfte erteilen auf Anfrage die spezialisierten Ärztinnen und Ärzte des Brustzentrums Bern.Brustzentrum Bern der LindenhofgruppeMit jährlich über 450 neu diagnostizierten und behandelten Brustkrebspatientinnen zählt das Brustzentrum Bern der Lindenhofgruppe landesweit, laut Statistik des Bundesamts für Gesundheit (BAG), zu den bedeutendsten Zentren zur Diagnose und Behandlung von Brustkrebs.Gemeinsam und koordiniert durch Tumorboards führen die Spitäler Engeried und Lindenhof sowie spezialisierte Teams Abklärung und Behandlung nach internationalen Richtlinien durch. Die Spezialistinnen und Spezialisten setzen sich aus der Gynäkologie, Radiologie, Pathologie, Medizinischen Onkologie, Radioonkologie, Genetik, Plastischen Chirurgie, Psychoonkologie, ergänzt durch Breast Care Nurses, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zusammen.Das Brustzentrum Bern ist mit allen Geräten modernster Technologie für eine präzise Diagnostik und Therapie ausgestattet.brustzentrumbern.chDie LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 140'000 Patienten, davon über 27'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin, Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Neurochirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende.lindenhofgruppe.chPressekontakt:E-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 02 / 03Original-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100878760