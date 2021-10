San Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Allianz entwickelt technischen Schwerpunkt weiter und treibt Technologien voran, die die Zukunft der vernetzten Fahrzeuge beschleunigenDie GENIVI-Allianz, eine kollaborative Gemeinschaft, die offene Standards und Software für bordeigene Systeme entwickelt, gab heute ihre organisatorische Umbenennung in Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA) bekannt. Die neue Marke steht für den sich entwickelnden technischen Fokus der Allianz auf vernetzte Fahrzeugsysteme, einschließlich fahrzeuginterner, On-Edge- und In-Cloud-Dienste, Schnittstellen und Datenaustausch.In den 12 Jahren ihres Bestehens als globale, offene Normungsorganisation hat sich die Alliance kontinuierlich weiterentwickelt und ihren Aufgabenbereich erweitert. Dabei hat sie nachweislich Normen geschaffen, die für ihre Mitglieder von Nutzen sind und die Innovation in der Branche vorantreiben.Die Kernprinzipien von COVESA beruhen auf Offenheit, Zusammenarbeit, Innovation und dem Fachwissen, das jedes Mitglied in die Allianz einbringt. COVESA konzentriert sich auf seine neue Vision, durch die Entwicklung offener Standards und innovativer Technologien für vernetzte Fahrzeuge ein vielfältigeres, nachhaltiges und integriertes Mobilitätsökosystem zu schaffen."Unsere Mitglieder haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, Normen und Lösungen zu liefern, die den Anforderungen der sich entwickelnden vernetzten Fahrzeugindustrie gerecht werden. Diese neue Marke und Vision spiegelt all das wider, woran wir glauben und worauf wir als Mitglieder und Führungskräfte von COVESA hinarbeiten", sagte Matt Jones, Vorsitzender und Präsident von COVESA.Die Zukunft der vernetzten Fahrzeuge beschleunigenCOVESA wird auf der soliden Grundlage von GENIVI aufbauen, die eine Fahrzeugsignalspezifikation und mit der Cloud verbundene Dienste umfasst, und die Mitglieder ermutigen, Projekte einzuführen, die Spezifikationen, lizenzierte Open-Source-Software und zugehörige Materialien liefern, die der Industrie nützliche Ressourcen für die Entwicklung kommerzieller Lösungen an die Hand geben.Derzeit gibt es mehrere aktive Technologieprojekte, darunter Common Vehicle Interface Initiative (CVII), Android Automotive Special Interest Group (SIG)&a=%C2%A0Special+Interest+Group+(SIG)), die Special Interest Group (SIG) für den Zahlungsverkehr im Fahrzeug und das Automotive Cybersecurity Team. Weitere Informationen über COVESA-Projekte finden Sie im COVESA-Wiki.Informationen zu Connected Vehicle Systems AllianceDie Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA), früher bekannt als GENIVI Alliance, ist eine globale, von Mitgliedern getragene Allianz, die sich auf die Entwicklung offener Standards und Technologien konzentriert, die Innovationen für vernetzte Fahrzeugsysteme beschleunigen und zu einem vielfältigeren, nachhaltigeren und integrierteren Mobilitätsökosystem führen. Die Alliance bietet ihren Mitgliedern eine globale Entwicklungsgemeinschaft, die Interessenvertreter der Automobilsoftware mit erstklassigen Entwicklern in einem gemeinschaftlichen Umfeld zusammenbringt, was zu Open-Source-Standards führt. Erfahren Sie mehr über COVESA unter www.covesa.global.Android ist eine Marke von Google LLC.Pressekontakt:Traci RennerCOVESA+1.714.496.2634trenner@inventures.comOriginal-Content von: GENIVI Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74696/5038029