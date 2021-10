... zur Vorbeugung gegen Covid-19 die Notfallzulassung. Der britische Pharmakonzern will den Wirkstoff AZD7442 zur Virus-Prophylaxe einsetzen. Der entsprechende Antrag an die US-Arzneimittelbehörde fällt in die Kategorie Notfallzulassung (Emergency Use Authorization). Die Entscheidung wird auf Grundlage der Ergebnisse klinischer Tests gefällt, die unter dem Stichwort "Provent and Storm Chaser" liefen. Laut Mitteilung des Konzerns vom August wurde bei Probanden das Risiko von symptomatischem Covid-19 um 77 % gegenüber der Placebo-Kontrollgruppe reduziert.



In London steht die Aktie von ASTRAZENECA 12,2 % unter dem im Juli 2020 markierten Allzeithoch, am Morgen legt der Kurs 0,7 % zu.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



