Seit Virgin-Galactic-Chef Richard Branson im Juli erstmals mit Touristen ins All flog, versucht sich die Konkurrenz zu übertrumpfen. Elon Musk konnte für seinen Touri-Flug ins All eine 82-Jährige gewinnen, Amazon-Gründer Jeff Bezos schießt nun den 90-Jährigen ehemaligen StarTrek-Captain William Shatner ins All. Und Russland hat gerade eine Schauspielerin zur ISS geschickt, um noch vor den Amerikanern einen Film im Weltall zu drehen. Das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt soll ein Spielfilm ...

