Der Bitcoin setzt seinen Rebound am Dienstag fort und hat am Mittag die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke von 50.000 Dollar zurückerobert. Mit einem Plus von mehr als fünf Prozent auf 24-Stunden-Sicht markiert er aktuell bei rund 50.250 Dollar den höchstens Stand seit fast einem Monat - und zeigt dabei keine Zeichen von Schwäche.Updates folgen.

