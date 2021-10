Was hat Gazprom seit der letzten Chartanalyse getan? Man sieht, Gazprom ist weiter im Aufwärtstrend gestiegen. Man sieht auch, dass der Kurs bald an der oberen Trendlinie ankommt. Da sollte der Kurs dann in eine Seitwärtsbewegung über gehen. Tesla Analyse: https://www.youtube.com/watch?v=CtDdUE_y5kc Alphabet (Google) Analyse: https://www.youtube.com/watch?v=55ZFZivqd9s

