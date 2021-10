Jeden Dienstag beschäftigen wir uns im Pro-Briefing mit einem wichtigen Thema der IT. Heute geht es um die Rolle von BGP im Internet. Den Impuls gab der jüngste Ausfall von Facebook und aller dazugehörigen Dienste. Am gestrigen Dienstag waren Facebook, Whatsapp und Instagram sowie Workplace und Oculus VR für die Dauer von mindestens sechs Stunden weltweit nicht verfügbar. Der Versuch, einen der Dienste aufzurufen, resultierte in einer Fehlermeldung. Seit Mitternacht laufen alle betroffenen Dienste offenbar wieder stabil. In einem Blogpost benannte Facebook Konfigurationsänderungen an den Routern, die den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...