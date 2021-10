Halle (S.) (ots) -Sachsen-Anhalt zeigt seine Landkreise: Mansfeld-SüdharzAnmoderationsvorschlag:Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.Der Landkreis Mansfeld-Südharz steht für Reformation und Industriekultur und lässt das Herz von Gartenliebhabern höherschlagen:Sprechertext:"Im Landkreis Mansfeld-Südharz - Luthers Land und Müntzers Heimat - finden sich u.a. auf Burg und Schloss Allstedt, in Mansfeld und in der historischen Europastadt Stolberg (Harz) authentische Stätten der Reformation in Mitteldeutschland. In der Lutherstadt Eisleben sind Luthers Geburts- und Sterbehaus zu besichtigen. Der Landkreis feiert 2025 das Jubiläum 500 Jahre Bauernkrieg, den 500. Todestag des Reformators Thomas Müntzers und 825 Jahre Bergbau. Im Bergbaurevier bei Hettstedt wurde die erste deutsche Dampfmaschine eingesetzt. Das Josephskreuz auf dem Auerberg ist das größte eiserne Doppelkreuz der Welt. Sangerhausen beherbergt mit dem Europa-Rosarium die größte Rosensammlung der Welt."AbmoderationsvorschlagAlle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5038186